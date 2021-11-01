Дві волинянки стали чемпіонками Європи з жиму лежачи
Сьогодні, 11:00
Волинянки Оксана Ведмідь та Оксана Мотрунчик стали чемпіонками Європи з жиму лежачи, який проходив у столиці Угорщини.
Про це повідомив тренер спортсменок Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів витиснула штангу вагою 95 кг, а Оксана Ведмідь викинула 137,5 кг у категорії до 52 кг.
Чемпіонат Європи тривав з 2 по 7 серпня у столиці Угорщини, Будапешті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив тренер спортсменок Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів витиснула штангу вагою 95 кг, а Оксана Ведмідь викинула 137,5 кг у категорії до 52 кг.
Чемпіонат Європи тривав з 2 по 7 серпня у столиці Угорщини, Будапешті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState
Сьогодні, 11:18
Дві волинянки стали чемпіонками Європи з жиму лежачи
Сьогодні, 11:00
В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік
Сьогодні, 10:38
Медіа