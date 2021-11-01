Дві волинянки стали чемпіонками Європи з жиму лежачи

Дві волинянки стали чемпіонками Європи з жиму лежачи
Волинянки Оксана Ведмідь та Оксана Мотрунчик стали чемпіонками Європи з жиму лежачи, який проходив у столиці Угорщини.

Про це повідомив тренер спортсменок Олег Хом'як.

Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів витиснула штангу вагою 95 кг, а Оксана Ведмідь викинула 137,5 кг у категорії до 52 кг.

Чемпіонат Європи тривав з 2 по 7 серпня у столиці Угорщини, Будапешті.

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Теги: жим лежачи, волинянки
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