Дві волинянки стали чемпіонками Європи з жиму лежачи

Оксана Ведмідь та Оксана Мотрунчик стали чемпіонками Європи з жиму лежачи, який проходив у столиці Угорщини.



Про це повідомив тренер спортсменок Олег Хом'як.



Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів витиснула штангу вагою 95 кг, а Оксана Ведмідь викинула 137,5 кг у категорії до 52 кг.



Чемпіонат Європи тривав з 2 по 7 серпня у столиці Угорщини, Будапешті.

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