Забезпечення волинян дровами: хто зможе отримати безоплатно і на пільгових умовах

5 серпня, на Ковельщині відбулася нарада щодо забезпечення населення та закладів соціальної сфери дровами паливними. Подібні зустрічі головний лісівник Волиніініціює провести у кожному регіоні, залучивши до обговорення усіх голів громад.Про це інформують у пресслужбі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Нарада відбулася у приміщенні Ковельської районної війської адміністрації за участю їі голови, голови місцевої районної ради, начальника відділу будівництва, реконструкції та капітального ремонту Служби автодоріг у Волинській області, директорів лісогосподарських підприємств, які працюють на території району, та військових.«Ми розуміємо, що питання надважливе. Тому звертаюся до керівників районів, громад з пропозицією організувати зустрічі за участі усіх дотичних структур, в першу чергу - нас, лісівників, де буде практичне обговорення ситуації: з реальними об’ємами потреб для населення, соціальних закладів, категорій громадян, які потребують особливої уваги з нашого боку», - наголосив Олександр Кватирко.Головний лісівник області також зазначив, що визначено механізм, за яким надаватимуться дрова родинам загиблих і зниклих безвісти захисників, за пільговими цінами - сім’ям військових, що нині боронять країну, внутрішньо переміщеним особам, власникам домогосподарств, які прихистили переселенців.Зауважують, що реалізація дров паливних для населення вже активно триває. До слова, держлісгоспи Волинського ОУЛМГ за останній період реалізували 33 тис. куб. м дров‘яної деревини.«Готові до продажу у кожному лісництві також дрова колоті. За потреби - організовується доставка. Цього року спрощена і сама процедура придбання - дрова кожен може купити безпосередньо у лісництві», - зазначають лісівники.Відомо, що станом на 6 серпня залишки дров’яної деревини у держлісгоспах області - 10 тис. куб. м, з яких 5,5 тис. - дрова колоті різних порід.