Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий житель





Інформацію Олег Синєгубов у Telegram.



«Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць», - написав він.



Пізніше голова ОВА додав, що вже відомо про пораненого.



«Є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова», - повідомив він.



Про обстріл району Павлового поля Ігор Терехов.



«Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й вранці. Кілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися», - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Харків вранці 8 серпня зазнав нового артилерійського обстрілу з боку російських окупантів. Повідомляється про прильоти у Шевченківському районі та мінімум одного загиблого та одного постраждалого.Інформацію підтвердив голова Харківської ОВАу Telegram.«Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць», - написав він.Пізніше голова ОВА додав, що вже відомо про пораненого.«Є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова», - повідомив він.Про обстріл району Павлового поля заявив і мер«Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й вранці. Кілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися», - написав він.

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