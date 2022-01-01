Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий житель

Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий житель
Харків вранці 8 серпня зазнав нового артилерійського обстрілу з боку російських окупантів. Повідомляється про прильоти у Шевченківському районі та мінімум одного загиблого та одного постраждалого.

Інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць», - написав він.

Пізніше голова ОВА додав, що вже відомо про пораненого.

«Є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова», - повідомив він.

Про обстріл району Павлового поля заявив і мер Ігор Терехов.

«Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й вранці. Кілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися», - написав він.

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Теги: Харківщина, окупанти, обстріли
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