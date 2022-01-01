На Волині сталося дві ДТП з мотоциклістами: їх госпіталізували
Сьогодні, 11:40
6 серпня, у суботу, на Волині сталося дві ДТП, після яких постраждалих госпіталізували.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У Горохові, 17-річний керманич мотоцикла Форте допустив зіткнення із автомобілем ГАЗ-2410 під керуванням 67-річного пенсіонера. Водія та пасажира двоколісного госпіталізували.
Цього ж дня 17-річний водій мотоцикла Musstang не дотримався безпечної швидкості руху та впав на дорожнє покриття, внаслідок – отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.
За цими фактами відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У Горохові, 17-річний керманич мотоцикла Форте допустив зіткнення із автомобілем ГАЗ-2410 під керуванням 67-річного пенсіонера. Водія та пасажира двоколісного госпіталізували.
Цього ж дня 17-річний водій мотоцикла Musstang не дотримався безпечної швидкості руху та впав на дорожнє покриття, внаслідок – отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.
За цими фактами відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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