На Волині сталося дві ДТП з мотоциклістами: їх госпіталізували

6 серпня, у суботу, на Волині сталося дві ДТП, після яких постраждалих госпіталізували.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.У Горохові, 17-річний керманич мотоцикла Форте допустив зіткнення із автомобілем ГАЗ-2410 під керуванням 67-річного пенсіонера. Водія та пасажира двоколісного госпіталізували.Цього ж дня 17-річний водій мотоцикла Musstang не дотримався безпечної швидкості руху та впав на дорожнє покриття, внаслідок – отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.За цими фактами відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.