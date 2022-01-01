ППО збила російську крилату ракету над Одещиною, – ПК «Південь»
Сьогодні, 11:54
8 серпня ЗСУ у небі над Одещиною під час повітряної тривоги збили російську ракету.
Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
"8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр" випущену з підводного човна у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
"Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку", - наголошують в командуванні.
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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
"8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр" випущену з підводного човна у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
"Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку", - наголошують в командуванні.
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