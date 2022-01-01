ППО збила російську крилату ракету над Одещиною, – ПК «Південь»





Про це



"8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр" випущену з підводного човна у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.



"Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку", - наголошують в командуванні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 серпня ЗСУ у небі над Одещиною під час повітряної тривоги збили російську ракету.Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"."8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр" випущену з підводного човна у Чорному морі", - йдеться в повідомленні."Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку", - наголошують в командуванні.

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