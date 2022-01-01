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На Черкащині збили ворожу ракету: уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, є поранені

На Черкащині збили ворожу ракету: уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, є поранені
Під час повітряної тривоги 8 серпня на Уманщині Черкаської області спрацювала українська ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У результаті спрацювання протиповітряної оборони в Уманському районі внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано.

До ліквідації пожежі на загальній площі 70 квадртаних метрів залучено 10 осіб рятувальників та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 серпня, ППО збила російську крилату ракету над Одещиною.

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Теги: Росія, Україна, війна
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