Компанія Baykar уже придбала ділянку для заводу в Україні





Про це Василь Боднар в інтерв'ю «РБК-Україна».



Київ та Анкара підписали угоду, що передбачає



«Вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні», — розповів посол.



За його словами, таке рішення має не лише політичне, але й практичне значення. Оскільки тоді на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва.



«Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів», — сказав Боднар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турецька компанія Baykar уже придбала в Україні земельну ділянку для будівництва заводу, який вироблятиме безпілотники Bayraktar.Про це повідомив посол України у Туреччинів інтерв'ю «РБК-Україна».Київ та Анкара підписали угоду, що передбачає створення заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні ще на початку лютого 2022-го. За словами Боднара, власник Baykar уже зареєстрував в Україні компанію та придбав земельну ділянку, де буде виробництво безпілотників.«Вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні», — розповів посол.За його словами, таке рішення має не лише політичне, але й практичне значення. Оскільки тоді на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва.«Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів», — сказав Боднар.

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