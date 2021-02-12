Компанія Baykar уже придбала ділянку для заводу в Україні

Компанія Baykar уже придбала ділянку для заводу в Україні
Турецька компанія Baykar уже придбала в Україні земельну ділянку для будівництва заводу, який вироблятиме безпілотники Bayraktar.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «РБК-Україна».

Київ та Анкара підписали угоду, що передбачає створення заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні ще на початку лютого 2022-го. За словами Боднара, власник Baykar уже зареєстрував в Україні компанію та придбав земельну ділянку, де буде виробництво безпілотників.

«Вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні», — розповів посол.

За його словами, таке рішення має не лише політичне, але й практичне значення. Оскільки тоді на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва.

«Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів», — сказав Боднар.


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Теги: завод, байрактари, Україна
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