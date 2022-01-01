Ядерний тероризм: окупанти відкрито заявили, що замінували ЗАЕС





Про мінування ЗАЕС заявив командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Васильєв, після чого пропагандистські пабліки почали поширювати його цитати в мережі, пише



Васильєв виступив перед окупантами з черговою промовою про те, що РФ воює проти України за "право існування російського народу і право жити в мирі з усіма". Він також заявив, що країна-агресор нібито готова до будь-яких сценаріїв і буде реагувати на всі дії ЗСУ. Окупанти погрожують Україні через постачання зброї, яку ми отримуємо від інших країн. Також рашисти намагаються лякати українців "наслідками" за деокупацію захоплених РФ територій.



Командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС відкрито заявив про мінування всіх важливих об'єктів на ЗАЕС. За словами Васильєва, якщо станція не буде під контролем РФ, то на її місці нібито залишиться "випалена земля".



"Тут буде або російська вільна земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, повинні бути готові виконати важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС, і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ви повинні розуміти, що іншого шляху у нас немає. Якщо буде найжорсткіший наказ-ми повинні виконати його з честю", - заявив Васильєв.



Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами, зазначають в

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти відкрито заявили, що замінували всі важливі об'єкти на Запорізькій атомній електростанції. Росія навіть не приховує, що буде використовувати цю територію в якості "ядерного щита".Про мінування ЗАЕС заявив командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Васильєв, після чого пропагандистські пабліки почали поширювати його цитати в мережі, пише УНІАН Васильєв виступив перед окупантами з черговою промовою про те, що РФ воює проти України за "право існування російського народу і право жити в мирі з усіма". Він також заявив, що країна-агресор нібито готова до будь-яких сценаріїв і буде реагувати на всі дії ЗСУ. Окупанти погрожують Україні через постачання зброї, яку ми отримуємо від інших країн. Також рашисти намагаються лякати українців "наслідками" за деокупацію захоплених РФ територій.Командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС відкрито заявив про мінування всіх важливих об'єктів на ЗАЕС. За словами Васильєва, якщо станція не буде під контролем РФ, то на її місці нібито залишиться "випалена земля"."Тут буде або російська вільна земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, повинні бути готові виконати важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС, і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ви повинні розуміти, що іншого шляху у нас немає. Якщо буде найжорсткіший наказ-ми повинні виконати його з честю", - заявив Васильєв.Раніше представник пресслужби ГУР МОповідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами, зазначають в «Енергоатомі»

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