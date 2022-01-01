На Рівненщині СБУ викрила жінку, яка виправдовувала злочини російської армії





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Співробітники СБУ регіону викрили ще одну прихильницю «спецоперації», яка відкрито підтримувала агресію РФ проти нашої держави.



Як встановило слідство, підозрювана сповідувала проросійські настрої та заперечувала факт геноциду, вчиненого російськими загарбниками на території України, а саме у м. Буча та Краматорськ.

Крім цього, кремлівська шанувальниця прославляла злочинні дії армії РФ: мародерства, знищення житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури України.



Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.



Матеріали справи скеровано до суду.



Заходи із викриття проводили оперативники та слідчі УСБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині СБУ викрила ще одну прихильницю «руZZкого міра».Про це повідомляють у пресслужбі СБУ Рівненської області.Співробітники СБУ регіону викрили ще одну прихильницю «спецоперації», яка відкрито підтримувала агресію РФ проти нашої держави.Як встановило слідство, підозрювана сповідувала проросійські настрої та заперечувала факт геноциду, вчиненого російськими загарбниками на території України, а саме у м. Буча та Краматорськ.Крім цього, кремлівська шанувальниця прославляла злочинні дії армії РФ: мародерства, знищення житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури України.Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.Матеріали справи скеровано до суду.Заходи із викриття проводили оперативники та слідчі УСБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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