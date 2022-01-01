На Рівненщині СБУ викрила жінку, яка виправдовувала злочини російської армії
Сьогодні, 13:00
На Рівненщині СБУ викрила ще одну прихильницю «руZZкого міра».
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ Рівненської області.
Співробітники СБУ регіону викрили ще одну прихильницю «спецоперації», яка відкрито підтримувала агресію РФ проти нашої держави.
Як встановило слідство, підозрювана сповідувала проросійські настрої та заперечувала факт геноциду, вчиненого російськими загарбниками на території України, а саме у м. Буча та Краматорськ.
Крім цього, кремлівська шанувальниця прославляла злочинні дії армії РФ: мародерства, знищення житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури України.
Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.
Матеріали справи скеровано до суду.
Заходи із викриття проводили оперативники та слідчі УСБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ Рівненської області.
Співробітники СБУ регіону викрили ще одну прихильницю «спецоперації», яка відкрито підтримувала агресію РФ проти нашої держави.
Як встановило слідство, підозрювана сповідувала проросійські настрої та заперечувала факт геноциду, вчиненого російськими загарбниками на території України, а саме у м. Буча та Краматорськ.
Крім цього, кремлівська шанувальниця прославляла злочинні дії армії РФ: мародерства, знищення житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури України.
Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.
Матеріали справи скеровано до суду.
Заходи із викриття проводили оперативники та слідчі УСБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ППО збила російську крилату ракету над Одещиною, – ПК «Південь»
Сьогодні, 11:54
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині СБУ викрила жінку, яка виправдовувала злочини російської армії
Сьогодні, 13:00
Компанія Baykar уже придбала ділянку для заводу в Україні
Сьогодні, 12:34
На Черкащині збили ворожу ракету: уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, є поранені
Сьогодні, 12:20
Медіа