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Знову стати на ноги: важкопоранений воїн з Волині поїхав до Латвії на реабілітацію

Знову стати на ноги: важкопоранений воїн з Волині поїхав до Латвії на реабілітацію
У війні з Росією 20-річний військовослужбовець із Ковеля Максим Баховець отримав тяжке поранення. Юнак переніс складну операцію і сів на інвалідний візок. Нині ж – поїхав у Ригу на реабілітацію, аби знову стати на ноги.

Про це написала волонтерка Наталія Попова на своїй сторінці у фейсбуці.

Максим боронив країну з першого дня повномасштабного вторгнення. Воїн захищав Чернігівщину у складі 300-го танкового полку Збройних сил України. 18 березня під час мінометного обстрілу ворога отримав важке поранення.

Військовослужбовець, борючись за життя, пробув у Київському військовому шпиталі 44 дні. Бійцю провели надскладну черепно-мозкову операцію. 3 тижні Максим Баховець лежав у комі.

«57 днів у Львівському шпиталі. Привезли лежачого... Лише в травні сів на інвалідний візок.

8 днів вже на нейрореабілітації в Львівському обласному госпіталі ветеранів війни», – пише Наталія Попова.

Ще 4 тижні Максим очікував місце на реабілітацію. А пройшовши медико-соціальну експертну комісію, пожиттєво отримав I групу інвалідності.

«Сьогодні (8 серпня – ред.) Максим в складі групи поранених українських військових прибув в Ригу ставати на ноги!

ВІРИМО І ПОБАЖАЄМО УДАЧІ І ТЕРПІННЯ! Попереду у 20-го хлопця з Ковеля, інваліда війни I групи, важка праця…» – йдеться у дописі.

Знову стати на ноги: важкопоранений воїн з Волині поїхав до Латвії на реабілітацію


Волонтерка також зауважує: це стало можливим завдяки чіткому виконанню державного алгоритму направлення захисників на лікування за кордон.

«Зараз, по прибуттю, Макс проходить обстеження в клініці. Прошу всіх, в кого є хороші знайомі в Ризі, попросити провідати та огорнути його на інших хлопців родинною підтримкою, адже Баховець вперше в Латвії і дуже хвилюється!» – закликає пані Наталія.

Реквізити для допомоги бійця:

5168755473434971 Макс Баховець

Знову стати на ноги: важкопоранений воїн з Волині поїхав до Латвії на реабілітацію







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Теги: реабілітація, ЗСУ, варте уваги, Макс Баховець
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