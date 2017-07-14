Знову стати на ноги: важкопоранений воїн з Волині поїхав до Латвії на реабілітацію

Максим Баховець отримав тяжке поранення. Юнак переніс складну операцію і сів на інвалідний візок. Нині ж – поїхав у Ригу на реабілітацію, аби знову стати на ноги.



Про це Наталія Попова на своїй сторінці у фейсбуці.



Максим боронив країну з першого дня повномасштабного вторгнення. Воїн захищав Чернігівщину у складі 300-го танкового полку Збройних сил України. 18 березня під час мінометного обстрілу ворога отримав важке поранення.



Військовослужбовець, борючись за життя, пробув у Київському військовому шпиталі 44 дні. Бійцю провели надскладну черепно-мозкову операцію. 3 тижні Максим Баховець лежав у комі.



«57 днів у Львівському шпиталі. Привезли лежачого... Лише в травні сів на інвалідний візок.



8 днів вже на нейрореабілітації в Львівському обласному госпіталі ветеранів війни», – пише Наталія Попова.



Ще 4 тижні Максим очікував місце на реабілітацію. А пройшовши медико-соціальну експертну комісію, пожиттєво отримав I групу інвалідності.



«Сьогодні (8 серпня – ред.) Максим в складі групи поранених українських військових прибув в Ригу ставати на ноги!



ВІРИМО І ПОБАЖАЄМО УДАЧІ І ТЕРПІННЯ! Попереду у 20-го хлопця з Ковеля, інваліда війни I групи, важка праця…» – йдеться у дописі.







Волонтерка також зауважує: це стало можливим завдяки чіткому виконанню державного алгоритму



«Зараз, по прибуттю, Макс проходить обстеження в клініці. Прошу всіх, в кого є хороші знайомі в Ризі, попросити провідати та огорнути його на інших хлопців родинною підтримкою, адже Баховець вперше в Латвії і дуже хвилюється!» – закликає пані Наталія.



Реквізити для допомоги бійця:



5168755473434971 Макс Баховець

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією 20-річний військовослужбовець із Ковеляотримав тяжке поранення. Юнак переніс складну операцію і сів на інвалідний візок. Нині ж – поїхав у Ригу на реабілітацію, аби знову стати на ноги.Про це написала волонтеркана своїй сторінці у фейсбуці.Максим боронив країну з першого дня повномасштабного вторгнення. Воїн захищав Чернігівщину у складі 300-го танкового полку Збройних сил України. 18 березня під час мінометного обстрілу ворога отримав важке поранення.Військовослужбовець, борючись за життя, пробув у Київському військовому шпиталі 44 дні. Бійцю провели надскладну черепно-мозкову операцію. 3 тижні Максим Баховець лежав у комі.«57 днів у Львівському шпиталі. Привезли лежачого... Лише в травні сів на інвалідний візок.8 днів вже на нейрореабілітації в Львівському обласному госпіталі ветеранів війни», – пише Наталія Попова.Ще 4 тижні Максим очікував місце на реабілітацію. А пройшовши медико-соціальну експертну комісію, пожиттєво отримав I групу інвалідності.«СьогодніМаксим в складі групи поранених українських військових прибув в Ригу ставати на ноги!ВІРИМО І ПОБАЖАЄМО УДАЧІ І ТЕРПІННЯ! Попереду у 20-го хлопця з Ковеля, інваліда війни I групи, важка праця…» – йдеться у дописі.Волонтерка також зауважує: це стало можливим завдяки чіткому виконанню державного алгоритму направлення захисників на лікування за кордон. «Зараз, по прибуттю, Макс проходить обстеження в клініці. Прошу всіх, в кого є хороші знайомі в Ризі, попросити провідати та огорнути його на інших хлопців родинною підтримкою, адже Баховець вперше в Латвії і дуже хвилюється!» – закликає пані Наталія.

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