Купалися без нагляду: на Волині з сім'ї, де зловживали алкоголем, вилучили дітей
Сьогодні, 14:25
У Володимирі п'яні батьки не дивилися за дітьми, коли ті купалися у водоймі. Дітей із сім'ї вилучили та передали іншим законним представникам.
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
7 серпня 2022 року до чергової частини Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на одній з водойм міста Володимир купаються малолітні діти без будь-якого нагляду та догляду.
Батьки малолітніх осіб перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння, не здійснювали нагляду та догляду за дітьми. Батьки раніше притягувалися до адміністративної відповідальності за факти неналежного виконання батьківських обов'язків.
З метою захисту прав, законних інтересів дітей прийняте рішення про вилучення малолітніх осіб у батьків та передачу іншим законним представникам.
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Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
7 серпня 2022 року до чергової частини Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на одній з водойм міста Володимир купаються малолітні діти без будь-якого нагляду та догляду.
Батьки малолітніх осіб перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння, не здійснювали нагляду та догляду за дітьми. Батьки раніше притягувалися до адміністративної відповідальності за факти неналежного виконання батьківських обов'язків.
З метою захисту прав, законних інтересів дітей прийняте рішення про вилучення малолітніх осіб у батьків та передачу іншим законним представникам.
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