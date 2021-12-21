Купалися без нагляду: на Волині з сім'ї, де зловживали алкоголем, вилучили дітей

У Володимирі п'яні батьки не дивилися за дітьми, коли ті купалися у водоймі. Дітей із сім'ї вилучили та передали іншим законним представникам.Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області7 серпня 2022 року до чергової частини Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на одній з водойм міста Володимир купаються малолітні діти без будь-якого нагляду та догляду.Батьки малолітніх осіб перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння, не здійснювали нагляду та догляду за дітьми. Батьки раніше притягувалися до адміністративної відповідальності за факти неналежного виконання батьківських обов'язків.З метою захисту прав, законних інтересів дітей прийняте рішення про вилучення малолітніх осіб у батьків та передачу іншим законним представникам.