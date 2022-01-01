Стріляв у багатоповерхівку: російському танкісту дали 10 років в’язниці

Михайлу Кулікову, який у лютому поцілив у багатоповерхівку на околиці Чернігова.



Про це повідомляє кореспондент



Нагадаємо, що російських танкістів Кулікова та Щьоткіна взяли в полон українські військові ще 26 лютого на околиці Чернігова. У підозрі йдеться про те, що перед цим Щьоткін їхав на танку вулицею Кільцевою у Чернігові у напрямку Олександрівки. Він віддав наказ Кулікову розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.



Цей наказ Куліков виконав. Пострілом з танку він влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.



Як підозрюваний просив пробачення в українців, дивіться у відео:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 років позбавлення волі та стягнення процесуальних витрат у сумі 26 600 гривень — такий вирок сьогодні, 8 серпня, виніс Деснянський районний суд російському танкісту, який у лютому поцілив у багатоповерхівку на околиці Чернігова.Про це повідомляє кореспондент Суспільного , що перебуває наразі у залі суду.Нагадаємо, що російських танкістів Кулікова та Щьоткіна взяли в полон українські військові ще 26 лютого на околиці Чернігова. У підозрі йдеться про те, що перед цим Щьоткін їхав на танку вулицею Кільцевою у Чернігові у напрямку Олександрівки. Він віддав наказ Кулікову розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.Цей наказ Куліков виконав. Пострілом з танку він влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.Як підозрюваний просив пробачення в українців, дивіться у відео:

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