На Запоріжжі у полі комбайнер підірвався на міні

У Гуляйполі Запорізької області під час збирання пшениці на міні підірвався комбайн, водія госпіталізували.Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області.«У Гуляйполі під час збирання пшениці на приватній ділянці стався вибух під час наїзду комбайна на міну. Внаслідок пригоди травмувався водій. Чоловіка з контузією та пораненнями від скла кабіни доставили до місцевої лікарні», - йдеться у повідомленні.Під час вибуху, як зазначено, виникла пожежа на полі пшениці на площі 0,5 га. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували її.Усього протягом доби 7 серпня співробітники ДСНС внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами ліквідували 4 пожежі на Запоріжжі.