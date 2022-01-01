На Запоріжжі у полі комбайнер підірвався на міні

На Запоріжжі у полі комбайнер підірвався на міні
У Гуляйполі Запорізької області під час збирання пшениці на міні підірвався комбайн, водія госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області.

«У Гуляйполі під час збирання пшениці на приватній ділянці стався вибух під час наїзду комбайна на міну. Внаслідок пригоди травмувався водій. Чоловіка з контузією та пораненнями від скла кабіни доставили до місцевої лікарні», - йдеться у повідомленні.

Під час вибуху, як зазначено, виникла пожежа на полі пшениці на площі 0,5 га. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували її.

Усього протягом доби 7 серпня співробітники ДСНС внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами ліквідували 4 пожежі на Запоріжжі.

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Теги: комбайнер, Запоріжжя
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