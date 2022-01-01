На Волині судитимуть директора підприємства, який привласнив понад 2 мільйони гривень

Сьогодні, 8 серпня, слідчі ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури оголосили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю, який привласнив понад 2 млн гривень державних коштів.Про це повідомляють у пресслужбі поліції ВолиніДиректор підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, склав та посвідчив своїми підписами завідомо неправдиві документи щодо використаного матеріалу поліетиленової плівки (геомембрани) під час будівництва полігону твердих побутових відходів в одному із міст Волинської області.Внаслідок вкладання неякісної поліетиленової плівки, яка є значно тоншою і дешевшою за ту, що передбачена в проектно-кошторисній документації та яка не відповідає вимогам ДБН, шкідливі речовини з відходів можуть проникати у грунт та підземні води, що може спричинити екологічну катастрофу.Через незаконні дії службовця одна із міських рад області зазнала збитків на суму понад 2 мільйони гривень.Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.