На Волині 19-річний мотоцикліст врізався у легковик: у лікарні він помер

У п’ятницю, 5 серпня, в селі Грудки Камінь-Каширського району, зіткнулися мотоцикл Lifan та автомобіль Renault.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Попередньо, 49-річний водій легковика повертав ліворуч, а 19-річний мотоцикліст, водночас, намагався обігнати транспортний засіб.Внаслідок зіткнення - водій двоколісного серйозно травмувався, його доставили до лікарні, де за день він помер.Водія автомобіля поліцейські одразу освідували: той був тверезим. Зазначають, що він не колишній працівник системи МВС, як про це повідомляли у деяких соцмережах.Наразі за фактом ДТП триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз для встановлення технічного стану транспортних засобів, швидкості руху тощо.Слідчі з’ясовують обставини аварії.