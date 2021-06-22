На Волині 19-річний мотоцикліст врізався у легковик: у лікарні він помер

На Волині 19-річний мотоцикліст врізався у легковик: у лікарні він помер
У п’ятницю, 5 серпня, в селі Грудки Камінь-Каширського району, зіткнулися мотоцикл Lifan та автомобіль Renault.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо, 49-річний водій легковика повертав ліворуч, а 19-річний мотоцикліст, водночас, намагався обігнати транспортний засіб.

Внаслідок зіткнення - водій двоколісного серйозно травмувався, його доставили до лікарні, де за день він помер.

Водія автомобіля поліцейські одразу освідували: той був тверезим. Зазначають, що він не колишній працівник системи МВС, як про це повідомляли у деяких соцмережах.
На Волині 19-річний мотоцикліст врізався у легковик: у лікарні він помер

Наразі за фактом ДТП триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз для встановлення технічного стану транспортних засобів, швидкості руху тощо.

Слідчі з’ясовують обставини аварії.

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Теги: ДТП, Камінь-Каширський район, мотоцикліст, смерть
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