Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState
Сьогодні, 11:18
Українське ІТ-ком'юніті запустило ініціативу #RussiaIsATerroristState суть якої полягає у тому, що на сайтах та онлайн-системах де можна обирати країну чи мову, потрібно змінити "Росія" на "Росія країна-терорист".
Про це йдеться на телеграм-каналі FEDOROV.
Міністр Михайло федоров поділився першими результатами на скриншотах, де видно низку сервісів та запроваджені зміни.
"Країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому", – наголосив Михайло Федоров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на телеграм-каналі FEDOROV.
Міністр Михайло федоров поділився першими результатами на скриншотах, де видно низку сервісів та запроваджені зміни.
"Країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому", – наголосив Михайло Федоров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий житель
Сьогодні, 11:28
Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState
Сьогодні, 11:18
Дві волинянки стали чемпіонками Європи з жиму лежачи
Сьогодні, 11:00
Медіа