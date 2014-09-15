Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState





Про це



Міністр Михайло федоров поділився першими результатами на скриншотах, де видно низку сервісів та запроваджені зміни.



"Країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому", – наголосив Михайло Федоров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українське ІТ-ком'юніті запустило ініціативу #RussiaIsATerroristState суть якої полягає у тому, що на сайтах та онлайн-системах де можна обирати країну чи мову, потрібно змінити "Росія" на "Росія країна-терорист".Про це йдеться на телеграм-каналі FEDOROV.Міністрподілився першими результатами на скриншотах, де видно низку сервісів та запроваджені зміни."Країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому", – наголосив Михайло Федоров.

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