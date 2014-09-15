Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState

Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState
Українське ІТ-ком'юніті запустило ініціативу #RussiaIsATerroristState суть якої полягає у тому, що на сайтах та онлайн-системах де можна обирати країну чи мову, потрібно змінити "Росія" на "Росія країна-терорист".

Про це йдеться на телеграм-каналі FEDOROV.

Міністр Михайло федоров поділився першими результатами на скриншотах, де видно низку сервісів та запроваджені зміни.

"Країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому", – наголосив Михайло Федоров.
Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState

Українські айтішники запустили флешмоб #RussiaIsATerroristState


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Теги: флешмоб, Росія, країна-терорист
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