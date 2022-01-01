В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік
Сьогодні, 10:38
На Волині у водоймі втопився чоловік.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
В озері Синове у с. Шкроби Ковельського району під час риболовлі втопився чоловік 1951 року народження, уродженець м. Ковеля. На місце виклику виїжджала група водолазно-рятувальних робіт (відділення смт Шацька). Потопельника витягли на берег та передали слідчо-оперативній групі. Причини та обставини смерті встановлюються.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
В озері Синове у с. Шкроби Ковельського району під час риболовлі втопився чоловік 1951 року народження, уродженець м. Ковеля. На місце виклику виїжджала група водолазно-рятувальних робіт (відділення смт Шацька). Потопельника витягли на берег та передали слідчо-оперативній групі. Причини та обставини смерті встановлюються.
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