В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



В озері Синове у с. Шкроби Ковельського району під час риболовлі втопився чоловік 1951 року народження, уродженець м. Ковеля. На місце виклику виїжджала група водолазно-рятувальних робіт (відділення смт Шацька). Потопельника витягли на берег та передали слідчо-оперативній групі. Причини та обставини смерті встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у водоймі втопився чоловік.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.В озері Синове у с. Шкроби Ковельського району під час риболовлі втопився чоловік 1951 року народження, уродженець м. Ковеля. На місце виклику виїжджала група водолазно-рятувальних робіт (відділення смт Шацька). Потопельника витягли на берег та передали слідчо-оперативній групі. Причини та обставини смерті встановлюються.

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