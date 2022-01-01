Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня
Протягом усього дня 9 серпня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 22 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С - 18°С.

У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, дощ, вдень місцями значний.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла,
вдень 21-26° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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