Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня 9 серпня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 22 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С - 18°С.
У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, дощ, вдень місцями значний.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла,
вдень 21-26° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 22 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С - 18°С.
У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, дощ, вдень місцями значний.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла,
вдень 21-26° тепла.
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