Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 22 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С - 18°С.



У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, дощ, вдень місцями значний.



Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла,

вдень 21-26° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом усього дня 9 серпня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 22 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С - 18°С.У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, дощ, вдень місцями значний.Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла,вдень 21-26° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію