Росіяни не дозволяють дітям з окупованих територій складати НМТ





Через це наразі невідома точна кількість дітей, які вступатимуть до українських вишів з окупованих територій, про це під час телемарафону 8 липня розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, пише



"На окупованих територіях були випадки утисків дітей, яким не дозволяли складати НМТ.



На жаль, на окупованих територіях ми не змогли організувати сесії НМТ, адже російські окупанти взагалі не дозволяли навіть вести мову про навчання за українськими стандартами", – розповів він.



Шкарлет при цьому наголосив, що переважна більшість батьків, учнів, викладачів та студентів відмовились від навчання за російськими наративами.

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