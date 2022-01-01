На війні з Росією загинув волинянин Вадим Грицюк

На війні з Росією загинув волинянин Вадим Грицюк
В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, 25 жовтня 2022 року загинув житель Устилузької громади Вадим Грицюк.

Про це повідомили на сайті громади.

38-річний Грицюк Вадим Володимирович був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону.

У воїна залишилися діти, дружина, мама. Родичі загиблого виявили бажання поховати військовослужбовця на кладовищі села Тростянка.

Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Грицюк, волинянин, загинув
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