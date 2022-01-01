На війні з Росією загинув волинянин Вадим Грицюк

Вадим Грицюк.



Про це повідомили на сайті громади.



38-річний Грицюк Вадим Володимирович був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону.



У воїна залишилися діти, дружина, мама. Родичі загиблого виявили бажання поховати військовослужбовця на кладовищі села Тростянка.



Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, 25 жовтня 2022 року загинув житель Устилузької громадиПро це повідомили на сайті громади.38-річний Грицюк Вадим Володимирович був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону.У воїна залишилися діти, дружина, мама. Родичі загиблого виявили бажання поховати військовослужбовця на кладовищі села Тростянка.Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.

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