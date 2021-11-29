Листувався з Кирилом: СБУ провела обшуки у священника УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії УПЦ МП. За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.
Про це повідомили в СБУ.
Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.
Серед іншого у них виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучили велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, у їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.
Зокрема, це:
▪️ ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
▪️ ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
Під час досудового розслідування встановили, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.
Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ.
Наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.
За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи.
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Про це повідомили в СБУ.
Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.
Серед іншого у них виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучили велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, у їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.
Зокрема, це:
▪️ ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
▪️ ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
Під час досудового розслідування встановили, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.
Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ.
Наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.
За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи.
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