Листувався з Кирилом: СБУ провела обшуки у священника УПЦ МП. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії УПЦ МП. За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.Про це повідомили в СБУ.Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.Серед іншого у них виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучили велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, у їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.Зокрема, це:▪️ ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;▪️ ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.Під час досудового розслідування встановили, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.Автор однієї з виявлених книг –, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ.Наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи.