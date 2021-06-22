16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині

16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині
30 жовтня у селі Підріччя Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

16-річний місцевий мешканець на мотоциклі, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із гужовою підводою.

Підліток отримав тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні районної лікарні він помер.
16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині

За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.

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Теги: ДТП, Волинь, мотоцикліст, смерть
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