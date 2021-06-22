16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині
Сьогодні, 15:20
30 жовтня у селі Підріччя Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
16-річний місцевий мешканець на мотоциклі, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із гужовою підводою.
Підліток отримав тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні районної лікарні він помер.
За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
16-річний місцевий мешканець на мотоциклі, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із гужовою підводою.
Підліток отримав тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні районної лікарні він помер.
За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.
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