16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



16-річний місцевий мешканець на мотоциклі, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із гужовою підводою.



Підліток отримав тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні районної лікарні він помер.



За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 жовтня у селі Підріччя Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.16-річний місцевий мешканець на мотоциклі, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із гужовою підводою.Підліток отримав тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні районної лікарні він помер.За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.

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