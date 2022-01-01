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Росія випустила по Україні вже 4500 ракет, – Зеленський

Росія випустила по Україні вже 4500 ракет, – Зеленський
З початку повномасштабної війни проти України Росія випустила по українських містах 4500 ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів, пише УНІАН.

Зеленський висловив сподівання, що всі причетні до запусків ракет по територієї України понесуть відповідальність.

"По кожній з 4500 російських ракет є нелюди, винні в смертях і втратах, викликаних цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, винні в цих вбивствах. За кожним проявом російської агресії є ті, хто спланував його, організував його, виправдовував його і не заважав його завершити", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.

"Я пропоную вам приєднатися до цієї роботи. Це можливість максимально конкретно допомогти людям, які стали жертвами цієї війни", – додав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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