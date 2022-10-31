Путін заявив, що масований удар по Україні – це помста за Севастополь





Про це пише



"Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", – сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання.



Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.



В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент РФ Володимир Путін заявив, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.Про це пише Українська правда з посиланням на пресконференцію в Сочі, відповідаючи на запитання журналіста."Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", – сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання.Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію