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Путін заявив, що масований удар по Україні – це помста за Севастополь

Путін заявив, що масований удар по Україні – це помста за Севастополь
Президент РФ Володимир Путін заявив, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це пише Українська правда з посиланням на пресконференцію в Сочі, відповідаючи на запитання журналіста.

"Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", – сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

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Теги: Росія, Україна, війна
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