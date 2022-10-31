Путін заявив, що масований удар по Україні – це помста за Севастополь
Сьогодні, 02:34
Президент РФ Володимир Путін заявив, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.
Про це пише Українська правда з посиланням на пресконференцію в Сочі, відповідаючи на запитання журналіста.
"Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", – сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.
В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
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Про це пише Українська правда з посиланням на пресконференцію в Сочі, відповідаючи на запитання журналіста.
"Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", – сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.
В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
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