ЗСУ визволили вже 9 населених пунктів на Луганщині, – Гайдай





Про це інформує Сергія Гайдая під час телемарафону.



"На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року визволили 9 населених пунктів Луганської області.Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністраціїпід час телемарафону."На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив він.

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