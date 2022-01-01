ЗСУ визволили вже 9 населених пунктів на Луганщині, – Гайдай
Сьогодні, 03:10
Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року визволили 9 населених пунктів Луганської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая під час телемарафону.
"На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая під час телемарафону.
"На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов
31 жовтень, 22:10
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ визволили вже 9 населених пунктів на Луганщині, – Гайдай
Сьогодні, 03:10
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 31 жовтня
31 жовтень, 23:30
Медіа