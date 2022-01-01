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Російські окупанти розширюють зону «евакуації» населення на Херсонщині

Російські окупанти розширюють зону «евакуації» населення на Херсонщині
Окупаційна "влада" Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" місцевого населення через нібито можливе застосування Збройними силами України "заборонених методів війни".

Про це заявив гауляйтер окупованої території Херсонщини Володимир Сальдо, пише УНІАН.

Зазначається, що окупанти планують розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.

"Це стосується населених пунктів Новокаховського міського округу, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетихського та Верхньорогачицького муніципальних округів", – додав Сальдо.

За словами гауляйтера окупованої Херсонщини, такі дії дозволять "створити ешелоновану оборону, яка дасть можливість відбити напад українських збройних формувань".

Водночас людям, які погодяться на "евакуацію", Сальдо від імені Росії обіцяє виділити по 100 тисяч рублів та житлові сертифікати.

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Теги: Росія, Україна, війна
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