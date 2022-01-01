Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – Залужний

Тільки за вчора, 31 жовтня, ворог застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ“Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо”, - зазначив Залужний.Він нагадав, що Україна веде війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців, і це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.Незважаючи на тиск РФ, Україна тримається, перегруповується, нарощує резерви, зміцнює оборону і поступово звільняє рідну землю.“Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде”, - підсумував Залужний.