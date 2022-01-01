Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – Залужний
Сьогодні, 08:29
Тільки за вчора, 31 жовтня, ворог застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо”, - зазначив Залужний.
Він нагадав, що Україна веде війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців, і це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.
Незважаючи на тиск РФ, Україна тримається, перегруповується, нарощує резерви, зміцнює оборону і поступово звільняє рідну землю.
“Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде”, - підсумував Залужний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо”, - зазначив Залужний.
Він нагадав, що Україна веде війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців, і це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.
Незважаючи на тиск РФ, Україна тримається, перегруповується, нарощує резерви, зміцнює оборону і поступово звільняє рідну землю.
“Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде”, - підсумував Залужний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:30
На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
Коментарі 1
по 220000гривень в місяць незаслуженої зарплати мають приорітетно450 злодіїв-депутатів верховної з-Ради незважаючи на війну, а на суттєве підвищення пенсій всім пенсіонерам грошей тіпа немає бо ми не в приорітеті і основна маса голодаючих пенсіонерів мають мізерні пенсії ажж по 2000гр.в місяць! питається: А ДЕ Є їхня СОВІСТЬ з крадущим пенсії бандитом зеленським? чому не скорочена кількість депутатів до 150 чоловік коли населення з 45міліонів скоротилося приблизно до 25міліонів? то над ким вони депутати? над мертвими душами? за що ці мародери-депутати мають надвисокі зарплати? коли пенсіонери помирають від недоїдання і без лікування немаючи коштів на покупку ліків!!! ЦЕ ГАНЬБА НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ!!
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 1 листопада
Сьогодні, 09:00
Росіяни на Херсонщині примусово виселяють людей, які проживають вздовж Дніпра. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:54
Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – Залужний
Сьогодні, 08:29
Медіа