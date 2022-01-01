За день армія РФ випускає по позиціях ЗСУ до 60 тисяч снарядів, - Монастирський
Сьогодні, 06:59
Українські захисники значно поступаються загарбникам у кількості снарядів, випущених за день.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
"У день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо - то це десь 6,5 - 7 тисяч (снарядів - ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше", - заявив Монастирський.
Голова МЗС під час зустрічі з главою МВС Чехії Вітом Ракушаном також закцентував увагу на питанні розмінування територій та механізму цивільного захисту ЄС.
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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
"У день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо - то це десь 6,5 - 7 тисяч (снарядів - ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше", - заявив Монастирський.
Голова МЗС під час зустрічі з главою МВС Чехії Вітом Ракушаном також закцентував увагу на питанні розмінування територій та механізму цивільного захисту ЄС.
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За день армія РФ випускає по позиціях ЗСУ до 60 тисяч снарядів, - Монастирський
Сьогодні, 06:59
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