За день армія РФ випускає по позиціях ЗСУ до 60 тисяч снарядів, - Монастирський





Про це повідомляє Дениса Монастирського.



"У день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо - то це десь 6,5 - 7 тисяч (снарядів - ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше", - заявив Монастирський.



Голова МЗС під час зустрічі з главою МВС Чехії Вітом Ракушаном також закцентував увагу на питанні розмінування територій та механізму цивільного захисту ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники значно поступаються загарбникам у кількості снарядів, випущених за день.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра внутрішніх справ України"У день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо - то це десь 6,5 - 7 тисяч (снарядів - ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше", - заявив Монастирський.Голова МЗС під час зустрічі з главою МВС Чехії Вітом Ракушаном також закцентував увагу на питанні розмінування територій та механізму цивільного захисту ЄС.

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