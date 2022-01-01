Курс валют у Луцьку 1 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 38.88.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.24.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 листопада готівковий курс долара становить 39.57.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 38.88.Щодо польського злотого, то його купують за 8.24.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію