На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
Під час повітряної тривоги 1 листопада в Полтаві пролунали вибухи.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дмитро Лунін.
"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - йдеться в повідомленні.
Згодом Лунін повідомив, що над Полтавщиною - ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька зафіксували над областю.
"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - зазначив голова Полтавської ОВА.
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Про це повідомив голова військової адміністрації Дмитро Лунін.
"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - йдеться в повідомленні.
Згодом Лунін повідомив, що над Полтавщиною - ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька зафіксували над областю.
"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - зазначив голова Полтавської ОВА.
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