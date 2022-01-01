На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти





Про це Дмитро Лунін.



"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - йдеться в повідомленні.



Згодом Лунін повідомив, що над Полтавщиною - ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька зафіксували над областю.



"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - зазначив голова Полтавської ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги 1 листопада в Полтаві пролунали вибухи.Про це повідомив голова військової адміністрації"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - йдеться в повідомленні.Згодом Лунін повідомив, що над Полтавщиною - ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька зафіксували над областю."Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - зазначив голова Полтавської ОВА.

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