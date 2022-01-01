Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:



особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,

танків – 2698 (+12) од,

бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,

артилерійських систем – 1730 (+2) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засоби ППО – 197 (+0) од,

літаків – 276 (+1) од,

гелікоптерів – 257 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),

крилаті ракети – 397 (+45),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,

спеціальна техніка – 154 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 72 470 вояк.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,танків – 2698 (+12) од,бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,артилерійських систем – 1730 (+2) од,РСЗВ – 383 (+0) од,засоби ППО – 197 (+0) од,літаків – 276 (+1) од,гелікоптерів – 257 (+4) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),крилаті ракети – 397 (+45),кораблі /катери – 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,спеціальна техніка – 154 (+0).Дані уточнюються.

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