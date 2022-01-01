 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери

Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Росія втратила у війні з Україною 72 470 вояк.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 2698 (+12) од,
бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,
артилерійських систем – 1730 (+2) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засоби ППО – 197 (+0) од,
літаків – 276 (+1) од,
гелікоптерів – 257 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
крилаті ракети – 397 (+45),
кораблі /катери – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
спеціальна техніка – 154 (+0).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
Росіяни на Херсонщині примусово виселяють людей, які проживають вздовж Дніпра. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:54
Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – Залужний
Сьогодні, 08:29
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:30
На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
«Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 1 листопада
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
Росіяни на Херсонщині примусово виселяють людей, які проживають вздовж Дніпра. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни на Херсонщині примусово виселяють людей, які проживають вздовж Дніпра. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:54
Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – Залужний Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – Залужний
Сьогодні, 08:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
 0
Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:30
 0
На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
 0
«Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 1 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8