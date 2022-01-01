Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:30
Росія втратила у війні з Україною 72 470 вояк.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:
особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 2698 (+12) од,
бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,
артилерійських систем – 1730 (+2) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засоби ППО – 197 (+0) од,
літаків – 276 (+1) од,
гелікоптерів – 257 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
крилаті ракети – 397 (+45),
кораблі /катери – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
спеціальна техніка – 154 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:
особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 2698 (+12) од,
бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,
артилерійських систем – 1730 (+2) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засоби ППО – 197 (+0) од,
літаків – 276 (+1) од,
гелікоптерів – 257 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
крилаті ракети – 397 (+45),
кораблі /катери – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
спеціальна техніка – 154 (+0).
Дані уточнюються.
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