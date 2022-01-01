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РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка

РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Росія, ймовірно, перекидає на територію Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Великої Британії, пише Суспільне.

Зокрема, британська розвідка продемонструвала фото двох літаків МіГ-31К, судячи з усього, розміщені на білоруському аеродромі Мачулиші 17 жовтня. На фото також помітний великий контейнер поруч із земляним насипом.

"Ймовірно, контейнер пов’язаний із балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 KILLJOY (Х-47М2 "Кинджал" — ред.), великогабаритного боєприпасу, для перенесення якого пристосований варіант МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

У британському Міноборони зазначають, що Росія використовує цей тип ракет із 2018 року, але раніше він не розміщувався у Білорусі. Росія іноді застосовувала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, ймовірно, дуже обмежені, вважають в міністерстві. При цьому Росія продовжує використовувати передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення.

"При дальності понад 2000 кілометрів розміщення ракети в Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з погляду поразки цілей на території України", — вважають у розвідці королівства.

При цьому аналітики припускають, що у такий спосіб Росія намагається повідомити Захід і представити Білорусь як усе більш замішану у війні проти України.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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