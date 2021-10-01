Луцький стадіон «Авангард» – у власності громади: як він тепер функціонуватиме





Про це розповів Володимир Захожий.



З його слів, стадіон працюватиме як комунальне підприємство. На його функціонування до кінця 2022 року з міського бюджету передбачили 485 тисяч гривень. Найперше мають намір придбати сучасні стільці.



"Ці кошти будуть виділятися для покращення бази. Дуже зацікавлені у тому, щоб якийсь клуб до нас зайшов і міг тут тренуватися, бо орендна плата – прибуток великий для підприємства. На початку цього року був проведений косметичний ремонт", – говорить керівник департаменту молоді та спорту.



Зі слів Володимира Захожого, попередні власники безплатно передали стадіон із комплексом споруд у власність міста. Відповідне рішення ухвалили під час 36-ї сесії Луцької міської ради 26 жовтня.



Новопризначений директор комунального підприємства "Стадіон Авангард" Олександр Стадніцький розповів: зі спортивним об’єктом давно знайомий, оскільки тут тренував дитячі футбольні команди. Зараз у підприємстві, яке опікуватиметься стадіоном, працюватиме 15 людей.



Зі слів керівника, на стадіоні хочуть привести до ладу територію, а вже навесні 2023 року планують залучати на "Авангарді" змагання різних рівнів з легкої атлетики та футболу.



"Стадіон має заробляти гроші сам на себе, оскільки має виплачуватися заробітна плата працівникам, комунальні послуги. Будемо розробляти такі місячні абонементи на платній основі", – сказав керівник комунального підприємства.



Шостий рік тренується на міському стадіоні "Авангард" легкоатлет національної збірної Ерік Костриця говорить: інфраструктура спортивного об'єкта потребує оновлення і доукомплектування.



"Трішки не хватає штанги. Як для спортсмена, в Луцьку більше нема альтернативи, крім "Авангарду". На тому боці є проблема – через стоки провалилася доріжка. Через рік-два буде проблема, бо уже спотикаються спортсмени", – каже легкоатлет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 1 листопада всі охочі зможуть безоплатно займатися на стадіоні "Авангард" у визначені години зранку з 6:30 до 8:30 та ввечері з 18:30 до 20:00.Про це розповів Суспільному директор міського департаменту молоді та спортуЗ його слів, стадіон працюватиме як комунальне підприємство. На його функціонування до кінця 2022 року з міського бюджету передбачили 485 тисяч гривень. Найперше мають намір придбати сучасні стільці."Ці кошти будуть виділятися для покращення бази. Дуже зацікавлені у тому, щоб якийсь клуб до нас зайшов і міг тут тренуватися, бо орендна плата – прибуток великий для підприємства. На початку цього року був проведений косметичний ремонт", – говорить керівник департаменту молоді та спорту.Зі слів Володимира Захожого, попередні власники безплатно передали стадіон із комплексом споруд у власність міста. Відповідне рішення ухвалили під час 36-ї сесії Луцької міської ради 26 жовтня.Новопризначений директор комунального підприємства "Стадіон Авангард"розповів: зі спортивним об’єктом давно знайомий, оскільки тут тренував дитячі футбольні команди. Зараз у підприємстві, яке опікуватиметься стадіоном, працюватиме 15 людей.Зі слів керівника, на стадіоні хочуть привести до ладу територію, а вже навесні 2023 року планують залучати на "Авангарді" змагання різних рівнів з легкої атлетики та футболу."Стадіон має заробляти гроші сам на себе, оскільки має виплачуватися заробітна плата працівникам, комунальні послуги. Будемо розробляти такі місячні абонементи на платній основі", – сказав керівник комунального підприємства.Шостий рік тренується на міському стадіоні "Авангард" легкоатлет національної збірноїговорить: інфраструктура спортивного об'єкта потребує оновлення і доукомплектування."Трішки не хватає штанги. Як для спортсмена, в Луцьку більше нема альтернативи, крім "Авангарду". На тому боці є проблема – через стоки провалилася доріжка. Через рік-два буде проблема, бо уже спотикаються спортсмени", – каже легкоатлет.

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