Луцький стадіон «Авангард» – у власності громади: як він тепер функціонуватиме

Луцький стадіон «Авангард» – у власності громади: як він тепер функціонуватиме
У Луцьку з 1 листопада всі охочі зможуть безоплатно займатися на стадіоні "Авангард" у визначені години зранку з 6:30 до 8:30 та ввечері з 18:30 до 20:00.

Про це розповів Суспільному директор міського департаменту молоді та спорту Володимир Захожий.

З його слів, стадіон працюватиме як комунальне підприємство. На його функціонування до кінця 2022 року з міського бюджету передбачили 485 тисяч гривень. Найперше мають намір придбати сучасні стільці.

"Ці кошти будуть виділятися для покращення бази. Дуже зацікавлені у тому, щоб якийсь клуб до нас зайшов і міг тут тренуватися, бо орендна плата – прибуток великий для підприємства. На початку цього року був проведений косметичний ремонт", – говорить керівник департаменту молоді та спорту.

Зі слів Володимира Захожого, попередні власники безплатно передали стадіон із комплексом споруд у власність міста. Відповідне рішення ухвалили під час 36-ї сесії Луцької міської ради 26 жовтня.

Новопризначений директор комунального підприємства "Стадіон Авангард" Олександр Стадніцький розповів: зі спортивним об’єктом давно знайомий, оскільки тут тренував дитячі футбольні команди. Зараз у підприємстві, яке опікуватиметься стадіоном, працюватиме 15 людей.

Зі слів керівника, на стадіоні хочуть привести до ладу територію, а вже навесні 2023 року планують залучати на "Авангарді" змагання різних рівнів з легкої атлетики та футболу.

"Стадіон має заробляти гроші сам на себе, оскільки має виплачуватися заробітна плата працівникам, комунальні послуги. Будемо розробляти такі місячні абонементи на платній основі", – сказав керівник комунального підприємства.
Луцький стадіон «Авангард» – у власності громади: як він тепер функціонуватиме

Шостий рік тренується на міському стадіоні "Авангард" легкоатлет національної збірної Ерік Костриця говорить: інфраструктура спортивного об'єкта потребує оновлення і доукомплектування.
Луцький стадіон «Авангард» – у власності громади: як він тепер функціонуватиме

"Трішки не хватає штанги. Як для спортсмена, в Луцьку більше нема альтернативи, крім "Авангарду". На тому боці є проблема – через стоки провалилася доріжка. Через рік-два буде проблема, бо уже спотикаються спортсмени", – каже легкоатлет.

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Теги: Луцьк, стадіон, Авангард
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