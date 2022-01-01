У Луцьку водій-порушник намагався підкупити патрульних

У Луцьку водій-порушник намагався підкупити патрульних
Учора, 31 жовтня, напередодні комендантської години, на вулиці Домни Гордіюк поліцейські зупинили транспортний засіб Renault за порушення ПДР.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Водій перетнув горизонтальну дорожню розмітку 1.3 (Подвійна суцільна лінія) ПДР, здійснивши розворот.

Під час складання адміністративних матеріалів, чоловік почав неодноразово пропонувати патрульним грошові кошти за не складання адміністративного матеріалу. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за свої дії останній не реагував. Та поклав гроші до службового авто.

На порушника інспектори склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: патрульні поліція, Луцьк, хабар
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