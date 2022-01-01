У Луцьку пропонують облаштувати мережу свердловин з ручними водозабірними колонками

У Луцьку пропонують облаштувати мережу свердловин з ручними водозабірними колонками
Лучани вважають, що цілеспрямоване знищення агресором об'єктів критичної інфраструктури потребує пошуку альтернативних шляхів забезпечення жителів міста питною та технічною водою. Тому в Луцьку пропонують облаштувати мережу свердловин, оснащених ручними водозабірними колонками.

Відповідну петицію зареєстрував Олександр Герасимчук.

Орієнтовна вартість однієї такої сверловини з ручною колонкою становить від 30000 грн.

"У разі відсутності фінансових можливостей міського бюджету, можна залучити до співфінансування жителів міста, ОСББ, забудовників, тощо. Якщо вода з певних свердловин не буде відповідати санітарним вимогам до питної води, її можна буде використовутати як технічну", - написав автор.

Він вважає, що наявність таких енергонезалежних джерел водопостачання допоможе жителям міста у разі відсутності електропостачання, а отже централізованого водопостачання.

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Теги: водозабірні колонки, Луцьк
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