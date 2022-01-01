 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет

Росіяни обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет
1 листопада російські окупанти масово обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна-гній", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія випустила по Україні вже 4500 ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів. Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
СБУ затримала російського агента, який готував вибухи на Одеській залізниці
Сьогодні, 11:24
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:30
На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пропонують облаштувати мережу свердловин з ручними водозабірними колонками
Сьогодні, 11:00
У Луцьку водій-порушник намагався підкупити патрульних
Сьогодні, 10:45
Росіяни обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет
Сьогодні, 10:33
Луцький стадіон «Авангард» – у власності громади: як він тепер функціонуватиме
Сьогодні, 10:05
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
СБУ затримала російського агента, який готував вибухи на Одеській залізниці СБУ затримала російського агента, який готував вибухи на Одеській залізниці
Сьогодні, 11:24
РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка РФ перекидає до Білорусі ракети «Кинджал», – британська розвідка
Сьогодні, 09:45
Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:30
На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала російського агента, який готував вибухи на Одеській залізниці
Сьогодні, 11:24
 0
У Луцьку пропонують облаштувати мережу свердловин з ручними водозабірними колонками
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку водій-порушник намагався підкупити патрульних
Сьогодні, 10:45
 0
Росіяни обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет
Сьогодні, 10:33
 0
Луцький стадіон «Авангард» – у власності громади: як він тепер функціонуватиме
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8