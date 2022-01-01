Росіяни обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет





Про це Олександр Гончаренко.



"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна-гній", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів. Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 листопада російські окупанти масово обстріляли Краматорськ Донецької області.Про це повідомив мер Краматорська"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна-гній", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Росія випустила по Україні вже 4500 ракет . Про це заявив президент Українипід час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів. Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.

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