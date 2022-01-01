Росіяни обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет
Сьогодні, 10:33
1 листопада російські окупанти масово обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна-гній", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія випустила по Україні вже 4500 ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів. Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.
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Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна-гній", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія випустила по Україні вже 4500 ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів. Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.
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