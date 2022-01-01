«Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника
Сьогодні, 09:10
АТ «Волиньгаз» просить споживачів надіслати показання лічильника газу з 1 по 5 листопада.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні та складаються з 10 цифр.
Передати показання лічильників можна такими способами:
1. Особистий кабінет на сайті 104.ua
2. Мобільний додаток 104.ua :
- для Android
- для iPhone
3. Чат-бот «7104ua» у Viber
4. Чат-бот «7104ua» у Telegram
5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.
6. За номером телефону контакт-центру — (0332) 280-104, (067) 33 39 104.
7. SMS на короткий номер 7104.
Газорозподільна компанія, попри воєнний стан, здійснює всі поточні регламентні роботи з підготовки мереж до опалювального сезону, щоб у домівках клієнтів «Волиньгаз» було тепло та затишно.
Компанія дякує кожному споживачу за вчасну оплату розподілу газу.
Продовжуємо працювати та допомагати нашим захисникам наближати перемогу!
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні та складаються з 10 цифр.
Передати показання лічильників можна такими способами:
1. Особистий кабінет на сайті 104.ua
2. Мобільний додаток 104.ua :
- для Android
- для iPhone
3. Чат-бот «7104ua» у Viber
4. Чат-бот «7104ua» у Telegram
5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.
6. За номером телефону контакт-центру — (0332) 280-104, (067) 33 39 104.
7. SMS на короткий номер 7104.
Газорозподільна компанія, попри воєнний стан, здійснює всі поточні регламентні роботи з підготовки мереж до опалювального сезону, щоб у домівках клієнтів «Волиньгаз» було тепло та затишно.
Компанія дякує кожному споживачу за вчасну оплату розподілу газу.
Продовжуємо працювати та допомагати нашим захисникам наближати перемогу!
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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