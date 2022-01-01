«Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні та складаються з 10 цифр.



Передати показання лічильників можна такими способами:



1. Особистий кабінет на сайті



2. Мобільний додаток 104.ua :



- для Android

- для iPhone



3. Чат-бот



4. Чат-бот



5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.



6. За номером телефону контакт-центру — (0332) 280-104, (067) 33 39 104.



7. SMS на короткий номер 7104.



Газорозподільна компанія, попри воєнний стан, здійснює всі поточні регламентні роботи з підготовки мереж до опалювального сезону, щоб у домівках клієнтів «Волиньгаз» було тепло та затишно.



Компанія дякує кожному споживачу за вчасну оплату розподілу газу.



Продовжуємо працювати та допомагати нашим захисникам наближати перемогу!



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» просить споживачів надіслати показання лічильника газу з 1 по 5 листопада.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні та складаються з 10 цифр.Передати показання лічильників можна такими способами:1. Особистий кабінет на сайті 104.ua 2. Мобільний додаток 104.ua :- для Android- для iPhone3. Чат-бот «7104ua» у Viber 4. Чат-бот «7104ua» у Telegram 5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.6. За номером телефону контакт-центру — (0332) 280-104, (067) 33 39 104.7. SMS на короткий номер 7104.Газорозподільна компанія, попри воєнний стан, здійснює всі поточні регламентні роботи з підготовки мереж до опалювального сезону, щоб у домівках клієнтів «Волиньгаз» було тепло та затишно.Компанія дякує кожному споживачу за вчасну оплату розподілу газу.Продовжуємо працювати та допомагати нашим захисникам наближати перемогу!АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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