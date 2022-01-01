«Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника

«Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника
АТ «Волиньгаз» просить споживачів надіслати показання лічильника газу з 1 по 5 листопада.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні та складаються з 10 цифр.

Передати показання лічильників можна такими способами:

1. Особистий кабінет на сайті 104.ua

2. Мобільний додаток 104.ua :

- для Android
- для iPhone

3. Чат-бот «7104ua» у Viber

4. Чат-бот «7104ua» у Telegram

5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.

6. За номером телефону контакт-центру — (0332) 280-104, (067) 33 39 104.

7. SMS на короткий номер 7104.

Газорозподільна компанія, попри воєнний стан, здійснює всі поточні регламентні роботи з підготовки мереж до опалювального сезону, щоб у домівках клієнтів «Волиньгаз» було тепло та затишно.

Компанія дякує кожному споживачу за вчасну оплату розподілу газу.

Продовжуємо працювати та допомагати нашим захисникам наближати перемогу!

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.


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Теги: Волиньгаз, показники лічильника
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