Лукашенко оголосив про плани створення спільних із Росією «навчально-бойових центрів»





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Лукашенко уповноважив Міноборони проводити переговори щодо проєкту угоди, дозволивши за необхідності вносити до неї зміни, які не мають принципового характеру.



За тиждень до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 17 лютого, Лукашенко повідомляв про плани створення у Білорусі центру для освоєння російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».



У середині жовтня Лукашенко заявив, що спільне з Росією регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з РФ щодо створення навчально-бойових центрів, які здійснюватимуть спільну підготовку військовослужбовців Білорусі та Росії. Указ про це Лукашенко підписав 31 жовтня, документ набрав чинності з дня підписання.Про це пише Радіо Свобода Лукашенко уповноважив Міноборони проводити переговори щодо проєкту угоди, дозволивши за необхідності вносити до неї зміни, які не мають принципового характеру.За тиждень до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 17 лютого, Лукашенко повідомляв про плани створення у Білорусі центру для освоєння російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».У середині жовтня Лукашенко заявив, що спільне з Росією регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

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