 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Лукашенко оголосив про плани створення спільних із Росією «навчально-бойових центрів»

Лукашенко оголосив про плани створення спільних із Росією «навчально-бойових центрів»
Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з РФ щодо створення навчально-бойових центрів, які здійснюватимуть спільну підготовку військовослужбовців Білорусі та Росії. Указ про це Лукашенко підписав 31 жовтня, документ набрав чинності з дня підписання.

Про це пише Радіо Свобода.

Лукашенко уповноважив Міноборони проводити переговори щодо проєкту угоди, дозволивши за необхідності вносити до неї зміни, які не мають принципового характеру.

За тиждень до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 17 лютого, Лукашенко повідомляв про плани створення у Білорусі центру для освоєння російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

У середині жовтня Лукашенко заявив, що спільне з Росією регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов
Сьогодні, 22:10
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Сьогодні, 14:06
У Псковській області на аеродромі знищили два ударні вертольоти, ще два пошкодили, – ГУР
Сьогодні, 13:30
Ракетами та дронами уражені 18 об’єктів, переважно енергетичних, – Шмигаль
Сьогодні, 13:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко оголосив про плани створення спільних із Росією «навчально-бойових центрів»
Сьогодні, 22:27
У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов
Сьогодні, 22:10
Поранений захисник з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 21:43
Ліфт у Луцьку, який пошкодили під час знеструмлення, досі не працює
Сьогодні, 21:32
З 1 листопада наркотичні ліки почнуть відпускати за е-рецептом
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов
Сьогодні, 22:10
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 31 жовтня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 31 жовтня
Сьогодні, 18:55
У Псковській області на аеродромі знищили два ударні вертольоти, ще два пошкодили, – ГУР У Псковській області на аеродромі знищили два ударні вертольоти, ще два пошкодили, – ГУР
Сьогодні, 13:30
Ракетами та дронами уражені 18 об’єктів, переважно енергетичних, – Шмигаль Ракетами та дронами уражені 18 об’єктів, переважно енергетичних, – Шмигаль
Сьогодні, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко оголосив про плани створення спільних із Росією «навчально-бойових центрів»
Сьогодні, 22:27
 0
У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов
Сьогодні, 22:10
 0
Поранений захисник з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 21:43
 0
Ліфт у Луцьку, який пошкодили під час знеструмлення, досі не працює
Сьогодні, 21:32
 0
З 1 листопада наркотичні ліки почнуть відпускати за е-рецептом
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8