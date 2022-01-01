Погода у Луцьку на завтра, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 1 листопада, похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 1 листопада відзначається день пам’яті святого Садока, єпископа Персидського. Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими і святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня і холодна, а якщо на Садока відлига — у наступному році слід чекати на теплу і ранню весну.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 1 листопада відзначається день пам’яті святого Садока, єпископа Персидського. Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими і святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня і холодна, а якщо на Садока відлига — у наступному році слід чекати на теплу і ранню весну.
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