Чи стали лучани споживати менше води через аварійне вимкнення електроенергії





Чи зменшилася після перебоїв цифра у платіжках лучан видання Віктора Гуменюка.



«Загалом у платіжці за комунальні послуги сума за воду є одна з найменших. В середньому це - близько 100 гривень на домогосподарство. Тому будь-яких змін чи коливань практично немає. Адже, якщо людина не використала воду, коли не було світла, то вона «наздоганяє» її використання при увімкненні електроенергії. Тобто у будь-якому випадку людина використовує той об'єм води, який і раніше», - зазначив Віктор Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через аварійне вимкнення електроенергії подекуди припиняється постачання холодної води. Наразі таких проблем виникає щоразу менше, але лучанам нагадують, що у помешканні варто постійно мати запас питної та технічної води.Чи зменшилася після перебоїв цифра у платіжках лучан видання ВСН вирішило поцікавитися у директора "Луцькводоканалу"«Загалом у платіжці за комунальні послуги сума за воду є одна з найменших. В середньому це - близько 100 гривень на домогосподарство. Тому будь-яких змін чи коливань практично немає. Адже, якщо людина не використала воду, коли не було світла, то вона «наздоганяє» її використання при увімкненні електроенергії. Тобто у будь-якому випадку людина використовує той об'єм води, який і раніше», - зазначив Віктор Гуменюк.

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