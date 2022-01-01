Чи стали лучани споживати менше води через аварійне вимкнення електроенергії

Чи стали лучани споживати менше води через аварійне вимкнення електроенергії
У Луцьку через аварійне вимкнення електроенергії подекуди припиняється постачання холодної води. Наразі таких проблем виникає щоразу менше, але лучанам нагадують, що у помешканні варто постійно мати запас питної та технічної води.

Чи зменшилася після перебоїв цифра у платіжках лучан видання ВСН вирішило поцікавитися у директора "Луцькводоканалу" Віктора Гуменюка.

«Загалом у платіжці за комунальні послуги сума за воду є одна з найменших. В середньому це - близько 100 гривень на домогосподарство. Тому будь-яких змін чи коливань практично немає. Адже, якщо людина не використала воду, коли не було світла, то вона «наздоганяє» її використання при увімкненні електроенергії. Тобто у будь-якому випадку людина використовує той об'єм води, який і раніше», - зазначив Віктор Гуменюк.

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Теги: вода, Луцьк
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