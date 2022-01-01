Українських біженців у Польщі стало менше





Про це Бартош Марчук.



Зазначається, близько 1,3 мільйона українців перебували в Польщі ще до 24 лютого. Біженців станом на літо у сусідній країні було 1,4 мільйона.



На кінець 2022 року в країні перебуває 950 тисяч біженців. Загалом зараз у сусідній Польщі живе 2,3 мільйона українців.



Сама ж Польща на допомогу українцям вже витратила 750 млн євро. За даними Польського фонду розвитку, країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від податків, сплачених українцями.



У Центрі досліджень міграції Варшавського університету кажуть, що говорити про самі витрати держави на українців неправомірно, адже вони у Польщі працюють, платять внески і податки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українських біженців у Польщі стало менше. Улітку громадян України, які через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки, було у Польщі 1,4 мільйона, зараз - 950 тисяч.Про це повідомляє віцепрезидент Польського фонду розвиткуЗазначається, близько 1,3 мільйона українців перебували в Польщі ще до 24 лютого. Біженців станом на літо у сусідній країні було 1,4 мільйона.На кінець 2022 року в країні перебуває 950 тисяч біженців. Загалом зараз у сусідній Польщі живе 2,3 мільйона українців.Сама ж Польща на допомогу українцям вже витратила 750 млн євро. За даними Польського фонду розвитку, країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від податків, сплачених українцями.У Центрі досліджень міграції Варшавського університету кажуть, що говорити про самі витрати держави на українців неправомірно, адже вони у Польщі працюють, платять внески і податки.

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