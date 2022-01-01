Українських біженців у Польщі стало менше
Сьогодні, 13:29
Українських біженців у Польщі стало менше. Улітку громадян України, які через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки, було у Польщі 1,4 мільйона, зараз - 950 тисяч.
Про це повідомляє віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.
Зазначається, близько 1,3 мільйона українців перебували в Польщі ще до 24 лютого. Біженців станом на літо у сусідній країні було 1,4 мільйона.
На кінець 2022 року в країні перебуває 950 тисяч біженців. Загалом зараз у сусідній Польщі живе 2,3 мільйона українців.
Сама ж Польща на допомогу українцям вже витратила 750 млн євро. За даними Польського фонду розвитку, країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від податків, сплачених українцями.
У Центрі досліджень міграції Варшавського університету кажуть, що говорити про самі витрати держави на українців неправомірно, адже вони у Польщі працюють, платять внески і податки.
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Про це повідомляє віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.
Зазначається, близько 1,3 мільйона українців перебували в Польщі ще до 24 лютого. Біженців станом на літо у сусідній країні було 1,4 мільйона.
На кінець 2022 року в країні перебуває 950 тисяч біженців. Загалом зараз у сусідній Польщі живе 2,3 мільйона українців.
Сама ж Польща на допомогу українцям вже витратила 750 млн євро. За даними Польського фонду розвитку, країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від податків, сплачених українцями.
У Центрі досліджень міграції Варшавського університету кажуть, що говорити про самі витрати держави на українців неправомірно, адже вони у Польщі працюють, платять внески і податки.
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