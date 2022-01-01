У Лесиному виші – випуск магістрів. ФОТО





Про це розповідають в



Серед випускників як молоді спеціалісти, так і ті, хто виявив бажання розширити свою кваліфікацію, опанувавши додаткову спеціальність, або ж отримати ще одну освіту.



«На вашу долю випала багато випробувань: спершу - локдаун, тепер – війна, але ви отримали гарну освіту, і це хороший старт для успішної кар’єри. Бажаю сповна реалізуватися у професії, використати увесь свій потенціал і досягти вершин в обраній вами справі», - висловив побажання ректор вишу Анатолій Цьось.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за більш як п’ятдесятьма спеціальностями здобули понад 900 студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вручення дипломів відбулося сьогодні, 28 грудня.Про це розповідають в облраді Серед випускників як молоді спеціалісти, так і ті, хто виявив бажання розширити свою кваліфікацію, опанувавши додаткову спеціальність, або ж отримати ще одну освіту.«На вашу долю випала багато випробувань: спершу - локдаун, тепер – війна, але ви отримали гарну освіту, і це хороший старт для успішної кар’єри. Бажаю сповна реалізуватися у професії, використати увесь свій потенціал і досягти вершин в обраній вами справі», - висловив побажання ректор вишу

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