Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків

Рятувальники Волині п’ять разів залучалися для відкачування дощової води води з територій приватних господарств та комунальних закладів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, у с. Соловичі Ковельського району відбулося підтоплення підвалу у закладі дошкільної освіти. Рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ провели відкачування води за допомогою мотопомпи з підвального приміщення.В м. Ковелі та смт Шацьк відбулося підтоплення житлових будинків та присадибних ділянок. Місцеві рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків та присадибних ділянок.В містах Нововолинську та Володимирі рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків за допомогою мотопомпи.Загалом за добу для надання допомоги громадянам залучалось 17 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки служби 101.