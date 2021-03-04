Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків

Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків
Рятувальники Волині п’ять разів залучалися для відкачування дощової води води з територій приватних господарств та комунальних закладів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема, у с. Соловичі Ковельського району відбулося підтоплення підвалу у закладі дошкільної освіти. Рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ провели відкачування води за допомогою мотопомпи з підвального приміщення.

В м. Ковелі та смт Шацьк відбулося підтоплення житлових будинків та присадибних ділянок. Місцеві рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків та присадибних ділянок.

В містах Нововолинську та Володимирі рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків за допомогою мотопомпи.
Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків

Загалом за добу для надання допомоги громадянам залучалось 17 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки служби 101.
Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків
Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи стали лучани споживати менше води через аварійне вимкнення електроенергії
Сьогодні, 12:10
Судитимуть луцьку тренерку, на занятті з якою мало не втопилась дитина
Сьогодні, 12:03
Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків
Сьогодні, 11:50
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
Сьогодні, 11:42
Дефіцит електроенергії в системі збільшився, – Укренерго
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Талу воду із дворів та городів волинян відкачують рятувальники: за добу – 420 кубометрів Талу воду із дворів та городів волинян відкачують рятувальники: за добу – 420 кубометрів
04 березень, 2021, 09:13
У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів
10 липень, 2020, 13:10
На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
08 липень, 2020, 09:14
На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів
27 грудень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО
Сьогодні, 12:37
 0
Чи стали лучани споживати менше води через аварійне вимкнення електроенергії
Сьогодні, 12:10
 0
Судитимуть луцьку тренерку, на занятті з якою мало не втопилась дитина
Сьогодні, 12:03
 0
Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8