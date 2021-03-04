Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків
Сьогодні, 11:50
Рятувальники Волині п’ять разів залучалися для відкачування дощової води води з територій приватних господарств та комунальних закладів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, у с. Соловичі Ковельського району відбулося підтоплення підвалу у закладі дошкільної освіти. Рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ провели відкачування води за допомогою мотопомпи з підвального приміщення.
В м. Ковелі та смт Шацьк відбулося підтоплення житлових будинків та присадибних ділянок. Місцеві рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків та присадибних ділянок.
В містах Нововолинську та Володимирі рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків за допомогою мотопомпи.
Загалом за добу для надання допомоги громадянам залучалось 17 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки служби 101.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, у с. Соловичі Ковельського району відбулося підтоплення підвалу у закладі дошкільної освіти. Рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ провели відкачування води за допомогою мотопомпи з підвального приміщення.
В м. Ковелі та смт Шацьк відбулося підтоплення житлових будинків та присадибних ділянок. Місцеві рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків та присадибних ділянок.
В містах Нововолинську та Володимирі рятувальники здійснили відкачування води з підвалів житлових будинків за допомогою мотопомпи.
Загалом за добу для надання допомоги громадянам залучалось 17 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки служби 101.
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