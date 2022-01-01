Дефіцит електроенергії в системі збільшився, – Укренерго

Дефіцит електроенергії в системі збільшився, – Укренерго
Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.

Про це розповіли в НЕК "Укренерго".

Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень.

Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час. Ремонтні бригади «Укренерго», виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно.


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Теги: енергосистема, Україна, Укренерго
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