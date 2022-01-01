ЗСУ за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:



▪️ особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,



▪️ танків ‒ 3 017 (+1) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,



▪️ артилерійських систем – 1 999 (+1) од,



▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,



▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,



▪️ літаків – 283 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,



▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,



▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,



▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України втратила вже близько 103 770 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3 017 (+1) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,▪️ артилерійських систем – 1 999 (+1) од,▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.Дані уточнюються.

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