ЗСУ за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів

ЗСУ за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
Росія у війні проти України втратила вже близько 103 770 солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:

▪️ особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3 017 (+1) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,

▪️ артилерійських систем – 1 999 (+1) од,

▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,

▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

▪️ літаків – 283 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,

▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дефіцит електроенергії в системі збільшився, – Укренерго
Сьогодні, 11:30
У Білорусі планують переходити на воєнний час
Сьогодні, 11:10
ЗСУ за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 11:05
Біля Бахмута загинув 27-річний волинянин Андрій Мельницький
Сьогодні, 11:00
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
УПЦ МП відмовилася змінювати назву УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Сьогодні, 10:45
Росія обстрілює Харків, – ОВА Росія обстрілює Харків, – ОВА
Сьогодні, 09:36
У Білорусі трьох «рейкових партизанів» засудили до понад 20 років ув'язнення У Білорусі трьох «рейкових партизанів» засудили до понад 20 років ув'язнення
Сьогодні, 09:20
Окупанти примусово надають дітям громадянство РФ на Луганщині, – ОВА Окупанти примусово надають дітям громадянство РФ на Луганщині, – ОВА
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО
Сьогодні, 12:37
 0
Чи стали лучани споживати менше води через аварійне вимкнення електроенергії
Сьогодні, 12:10
 0
Судитимуть луцьку тренерку, на занятті з якою мало не втопилась дитина
Сьогодні, 12:03
 0
Волинські рятувальники п’ять разів виїжджали відкачувати воду із затоплених дворів та підвалів будинків
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8