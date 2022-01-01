ЗСУ за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 11:05
Росія у війні проти України втратила вже близько 103 770 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:
▪️ особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 017 (+1) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,
▪️ артилерійських систем – 1 999 (+1) од,
▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:
▪️ особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 017 (+1) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,
▪️ артилерійських систем – 1 999 (+1) од,
▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.
Дані уточнюються.
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