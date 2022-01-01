У Білорусі планують переходити на воєнний час





Про це



Зазначається, що вони пов'язані із планом раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності військ.



"У Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час. Основна мета заходу - перевірка знань військовослужбовців та оцінка їх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності", - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Воєнний час — період фактичного перебування держави у стані війни з іншою державою.

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