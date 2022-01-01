Біля Бахмута загинув 27-річний волинянин Андрій Мельницький

Андрій Мельницький.



Про це Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.



Старший солдат був призваний до війська 26 лютого 2022 року за мобілізацією. У нього залишилась дружина та маленька донечка.



Про день зустрічі тіла та похорону повідомлю згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!



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