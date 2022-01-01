Біля Бахмута загинув 27-річний волинянин Андрій Мельницький

Біля Бахмута загинув 27-річний волинянин Андрій Мельницький
Збройні сили України героїчно метр за метром відвойовують окуповану московськими загарбниками територію. Але за кожен клаптик звільненої землі наша країна платить найбільш гірку ціну. Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута загинув 27-річний володимирчанин Андрій Мельницький.

Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.

Старший солдат був призваний до війська 26 лютого 2022 року за мобілізацією. У нього залишилась дружина та маленька донечка.

Про день зустрічі тіла та похорону повідомлю згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!

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Теги: Андрій Мельницький, Володимир, загинув
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