Комендантська година у новорічну ніч: у Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехніки

Під час комендантської години з 24-ї до 5-ї години ранку у закладах громадського харчування, торгово - розважальних центрах, готельно - ресторанних комплексах Луцької територіальної громади діятиме заборона на святкування новорічних корпоративів.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Нагадаємо, що у період дії правового режиму воєнного стану заборонено також використання піротехнічних виробів: феєрверків, петард та салютів. Ці заходи спрямовані на забезпечення громадського порядку, належної організації безпеки дорожнього руху та виконання алгоритму дій при сигналі “Повітряна тривога”.Поліцейські цілодобово нестимуть службу та стежитимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану. Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки та спокою громадян.Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягуватимуть до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.