Комендантська година у новорічну ніч: у Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехніки

Комендантська година у новорічну ніч: у Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехніки
Під час комендантської години з 24-ї до 5-ї години ранку у закладах громадського харчування, торгово - розважальних центрах, готельно - ресторанних комплексах Луцької територіальної громади діятиме заборона на святкування новорічних корпоративів.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Нагадаємо, що у період дії правового режиму воєнного стану заборонено також використання піротехнічних виробів: феєрверків, петард та салютів. Ці заходи спрямовані на забезпечення громадського порядку, належної організації безпеки дорожнього руху та виконання алгоритму дій при сигналі “Повітряна тривога”.

Поліцейські цілодобово нестимуть службу та стежитимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану. Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки та спокою громадян.

Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягуватимуть до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, громада, піротехніка, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 11:00
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Сьогодні, 10:45
Комендантська година у новорічну ніч: у Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехніки
Сьогодні, 10:20
Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою
Сьогодні, 10:00
Росія обстрілює Харків, – ОВА
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК
17 грудень, 08:35
У Луцькій громаді готують близько 70 пунктів обігріву, – Поліщук. ВІДЕО У Луцькій громаді готують близько 70 пунктів обігріву, – Поліщук. ВІДЕО
25 листопад, 16:20
У Луцьку від завтра, 28 лютого, не продаватимуть алкоголь У Луцьку від завтра, 28 лютого, не продаватимуть алкоголь
27 лютий, 19:15
Міжміським маршруткам заборонили їздити трьома вулицями Луцька Міжміським маршруткам заборонили їздити трьома вулицями Луцька
23 червень, 2021, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Бахмута загинув 27-річний волинянин Андрій Мельницький
Сьогодні, 11:00
 0
ЗСУ за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 11:00
 0
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Сьогодні, 10:45
 0
Комендантська година у новорічну ніч: у Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехніки
Сьогодні, 10:20
 0
Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8