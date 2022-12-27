УПЦ МП відмовилася змінювати назву

УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Українська православна церква Московського патріархату відмовилася змінювати назву, яка вказує на приналежність до Росії.

Позицію церкви висловив голова Юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

Голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов прокоментував рішення Конституційного суду, яким він визнав зміни до статті 12 закону «Про свободу совісті та релігійні організації», за якими релігійні організації, які мають релігійні центри управління у РФ, повинні це вказати у своїй назві, конституційним.

«Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України», — зазначив протоієрей Олександр Бахов.

Голова Юридичного відділу звернув увагу, що «в самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську Православну Церкву».

«Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві, — підкреслив юрист. — Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні».

Протоієрей Олександр наголосив: «Таким чином, не дивлячись на рішення Конституційного Суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви».

Нагадаємо, напередодні Конституційний Суд України визнав правомірним перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна, УПЦ МП
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