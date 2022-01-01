Конституційний суд схвалив закон про перейменування УПЦ Московського патріархату
Сьогодні, 15:16
27 грудня Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії.
Про це повідомили у пресслужбі КСУ.
«Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» є конституційними», - йдеться у повідомленні.
Наразі церкву планують перейменувати на Російську православну церкву в Україні.
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Про це повідомили у пресслужбі КСУ.
«Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» є конституційними», - йдеться у повідомленні.
Наразі церкву планують перейменувати на Російську православну церкву в Україні.
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Коментарі 1
Нарешті! Тепер Конституційний суд має відмінити так званий закон "Про продаж землі"
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