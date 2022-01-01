Конституційний суд схвалив закон про перейменування УПЦ Московського патріархату

Конституційний суд схвалив закон про перейменування УПЦ Московського патріархату
27 грудня Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

«Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» є конституційними», - йдеться у повідомленні.

Наразі церкву планують перейменувати на Російську православну церкву в Україні.

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Теги: Московський патріархат, перейменування
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Коментарі 1
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Нарешті! Тепер Конституційний суд має відмінити так званий закон "Про продаж землі"
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